ФРС оставила учетную ставку в США без изменений

Комитет по открытым рынкам ФРС оставил учетную ставку в США без изменений на уровне 3,75%, в соответствии с ожиданиями аналитиков.

Это первое решение ФРС после возвращения на должность председателя Кевина Уорша.

В сообщении ФРС исчез прогноз о снижении ставки в текущем году. Вместо этого одним из сценариев центробанка, пусть и не базовым, является повышение ставки.

Заявление по итогам заседания оказалось необычно коротким и содержало сжатое описание состояния американской экономики с упором прежде всего на приверженности центробанка борьбе с инфляцией.

В ФРС подчеркнули, что "инфляция остается выше целевого уровня в 2%, в том числе вследствие шоков предложения, обусловивших рост цен в ряде секторов, включая энергетику".