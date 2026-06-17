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Экономика

ФРС оставила учетную ставку в США без изменений

США
время публикации: 17 июня 2026 г., 22:11 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 22:19
ФРС оставила учетную ставку в США без изменений
AP / Jose Luis Magana

Комитет по открытым рынкам ФРС оставил учетную ставку в США без изменений на уровне 3,75%, в соответствии с ожиданиями аналитиков.

Это первое решение ФРС после возвращения на должность председателя Кевина Уорша.

В сообщении ФРС исчез прогноз о снижении ставки в текущем году. Вместо этого одним из сценариев центробанка, пусть и не базовым, является повышение ставки.

Заявление по итогам заседания оказалось необычно коротким и содержало сжатое описание состояния американской экономики с упором прежде всего на приверженности центробанка борьбе с инфляцией.

В ФРС подчеркнули, что "инфляция остается выше целевого уровня в 2%, в том числе вследствие шоков предложения, обусловивших рост цен в ряде секторов, включая энергетику".

Экономика
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