Израиль повышает квоту на пассажирские перевозки для рейсов, вылетающих в Европу

Начиная с сегодняшнего дня, Израиль смягчает ограничения на квоту пассажиров для рейсов, вылетающих из тель-авивского аэропорта Бен-Гурион в пункты назначения в Европе.

Министерство транспорта утвердило увеличение разрешенной пассажирской квоты до 120 человек на рейс (ранее лимит составлял 100 человек).

Это относится к рейсам, выполняемым израильскими авиакомпаниями "Эль-Аль", Israir, Arkia и Air Haifa.