Израиль повышает квоту на пассажирские перевозки для рейсов, вылетающих в Европу
время публикации: 17 марта 2026 г., 16:23 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 16:28
Начиная с сегодняшнего дня, Израиль смягчает ограничения на квоту пассажиров для рейсов, вылетающих из тель-авивского аэропорта Бен-Гурион в пункты назначения в Европе.
Министерство транспорта утвердило увеличение разрешенной пассажирской квоты до 120 человек на рейс (ранее лимит составлял 100 человек).
Это относится к рейсам, выполняемым израильскими авиакомпаниями "Эль-Аль", Israir, Arkia и Air Haifa.