Чемпионат Европы по каратэ киокушинкай будокай. Израильтяне завоевали 11 медалей

В Трикале, Греция. состоялся девятый чемпионат Европы по каратэ Киокушинкай будокай (WKB).

Чемпионами стали израильтяне Офир Абрамович (до 9 лет, ката), Липаз Ашта (до 15 лет, до 45 кг).

Серебряные медали завоевали Офир Абрамович (до 9 лет, весовая категория до 35 кг), Янай Барух Элиас (до 9 лет, ката), Ален Пожарский (до 13 лет, до 55 кг), Алексей Пожарский (до 15 лет, до 70 кг), Руслан Жувага (до 17 лет, до 65 кг), Рон Купер (старше 18 лет, ката).

Бронзовые медали завоевали Янай Барух Элиас (до 9 лет, весовая категория до 35 кг),, Липаз Ашта (до 15 лет, ката), Итай Мор (до 17 лет, до 65 кг).