Юридическая реформа и закон о призыве: открывается последняя сессия Кнессета 25-го созыва

10 мая открывается летняя сессия Кнессета 25-го созыва. Формально сессия продлится до конца июля, однако может завершиться раньше, если будет принято решение объявить досрочные выборы.

Если Биньямин Нетаниягу примет решение о проведении выборов в начале сентября, Кнессет будет распущен уже в начале июня. Если изначальная дата выборов в Кнессет останется неизменной – 27 октября – Кнессет завершит свою работу в конце июля.

В коалиции стремятся завершить работу над несколькими законами до объявления даты выборов. В первую очередь, речь идет про закон о разделении функций юридического советника правительства. Этот законопроект, инициированный главой комиссии Кнессета по законодательству Симхой Ротманом ("Ционут Датит"), еще не утвержден даже в первом чтении, и оппозиция сделает все, чтобы затянуть обсуждение. Напомним, что этот законопроект предусматривает разделение функций юридического советника на главу государственного обвинения, советника правительства и представителя правительства в судебных инстанциях.

Еще одна законодательная инициатива, которую продвигает правительство, предусматривает вывод МАХАШ – отдела министерства юстиции по расследованию преступлений, совершенных полицейскими – из подчинения госпрокуратуры. Согласно законопроекту, представленному депутатом Моше Саадой, назначение главы МАХАШ будет осуществляться комиссией по отбору, частично сформированной генеральным директором минюста, назначенцем министра.

Дополнительный законопроект предусматривает лишение главы Верховного суда полномочия формировать самостоятельно коллегии, рассматривающие те или иные дела. В коалиции утверждают, что глава Верховного суда тем самым изначально определяет итог рассмотрения дела.

В Кнессете полагают, что законопроект не будет утвержден в третьем чтении, однако стремятся утвердить его в первом чтении, чтобы обеспечить так называемую непрерывность и продолжить рассмотрение после выборов и формирования следующего правительства.

На повестке дня остается также законопроект о реформе СМИ, представленный министром связи Шломо Караи, однако в политических кругах полагают, что шансы на его утверждение призрачны.

На данный момент неизвестно, намерен ли премьер-министр Биньямин Нетаниягу продвигать закон о призыве, представленный главой комиссией Кнессета по иностранным делам и обороне Боазом Бисмутом. На прошлой неделе сообщалось, что Нетаниягу обратился к представителям ультраортодоксальных партий и предложил перенести голосование на следующий Кнесссет, так как нет большинства для утверждения законопроекта во втором и третьем чтении. В "Дегель а-Тора" и ШАС на данный момент возражают против этого предложения. Премьер-министру предстоит решить, выносить ли на голосование изначально непопулярный среди избирателей "Ликуда" законопроект или идти на конфликт с ультраортодоксальными партиями.