ЦАХАЛ: 8-9 мая на юге Ливана были атакованы более 40 объектов "Хизбаллы". Видео

ЦАХАЛ сообщил, что в пятницу-субботу, 8-9 мая, силы 91-й дивизии нанесли удары по более чем 40 объектам "Хизбаллы" в Южном Ливане и ликвидировали более десяти боевиков.

Среди атакованных целей – здания военного назначения, из которых действовали боевики, склады вооружений, пусковая установка и другие инфраструктуры.

В армейской пресс-службе заявили, что эти объекты использовались "Хизбаллой" для подготовки и осуществления атак против сил ЦАХАЛа в Южном Ливане.