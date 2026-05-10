ЦАХАЛ: 8-9 мая на юге Ливана были атакованы более 40 объектов "Хизбаллы". Видео
время публикации: 10 мая 2026 г., 08:48 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 08:54
ЦАХАЛ сообщил, что в пятницу-субботу, 8-9 мая, силы 91-й дивизии нанесли удары по более чем 40 объектам "Хизбаллы" в Южном Ливане и ликвидировали более десяти боевиков.
Среди атакованных целей – здания военного назначения, из которых действовали боевики, склады вооружений, пусковая установка и другие инфраструктуры.
В армейской пресс-службе заявили, что эти объекты использовались "Хизбаллой" для подготовки и осуществления атак против сил ЦАХАЛа в Южном Ливане.