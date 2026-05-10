10 мая 2026
последняя новость: 09:29
UKMTO: у берегов Катара был атакован сухогруз

время публикации: 10 мая 2026 г., 08:33 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 08:38
Британское управление морских торговых операций (UKMTO) сообщило об инциденте у берегов Катара: сухогруз, находившийся примерно в 23 морских милях к северо-востоку от Дохи, был поражен "неустановленным снарядом".

По данным UKMTO, на борту возник небольшой пожар, который был потушен. Капитан сообщил, что пострадавших нет, ущерба окружающей среде не зафиксировано.

Власти выясняют источник запуска.

Судам в этом районе рекомендовано соблюдать осторожность при проходе и сообщать UKMTO о любой подозрительной активности.

Инцидент произошел на фоне сохраняющейся напряженности в Персидском заливе и вокруг Ормузского пролива после войны США и Израиля с Ираном и введения американской морской блокады.

