10 мая 2026
последняя новость: 10:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Здоровье

Лайнер с носителями хантавируса прибыл в испанский порт

время публикации: 10 мая 2026 г., 10:15 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 10:20
AP Photo/Misper Apawu

Круизный лайнер MV Hondius, на котором в апреле произошла вспышка хантавируса, прибыл в Тенерифе – через месяц после того, как на его борту скончался первый пациент. На корабле находится 150 человек из 23 стран – как пассажиров, так и членов команды.

На борту они будут проверены на наличие симптомов. Если таковых выявлено не будет, людей группами на шлюпках доставят в порт группами по пять человек, а оттуда – эвакуационными рейсами в изоляции доставят на родину. Им разрешено взять только ручную кладь.

На Канарских островах прибытие лайнера вызвало значительное недовольство. Министр здравоохранения Испании Моника Гарсиа утверждает, что риск заражения низок. "Распространение паники и неверной информации противоречит базовым принципам сохранения общественного здоровья", – сообщила она.

