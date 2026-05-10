Лайнер с носителями хантавируса прибыл в испанский порт

Круизный лайнер MV Hondius, на котором в апреле произошла вспышка хантавируса, прибыл в Тенерифе – через месяц после того, как на его борту скончался первый пациент. На корабле находится 150 человек из 23 стран – как пассажиров, так и членов команды.

На борту они будут проверены на наличие симптомов. Если таковых выявлено не будет, людей группами на шлюпках доставят в порт группами по пять человек, а оттуда – эвакуационными рейсами в изоляции доставят на родину. Им разрешено взять только ручную кладь.

На Канарских островах прибытие лайнера вызвало значительное недовольство. Министр здравоохранения Испании Моника Гарсиа утверждает, что риск заражения низок. "Распространение паники и неверной информации противоречит базовым принципам сохранения общественного здоровья", – сообщила она.