17 марта 2026
Экономика

Минфин представил план возврата родителям денег за ясли и детсады

время публикации: 17 марта 2026 г., 22:57 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 22:57
Yossi Aloni/Flash90

Министерство финансов представило на совместном заседании комиссий Кнессета по государственному контролю и по образованию план возврата родителям денег за ясли и детские сады, закрытые с начала войны.

План минфина предусматривает два варианта для владельцев учреждений.

Первый вариант предназначен для учреждений, продолжающих функционировать и выплачивающих персоналу полную зарплату. Чем большую сумму владелец возвращает родителям, тем значительнее считается падение оборота и тем выше государственная компенсация.

Второй вариант – механизм неоплачиваемого отпуска, при котором владелец отправляет персонал в вынужденный отпуск без содержания, работники получают пособие по безработице, родители получают возврат уплаченных сумм, и владелец получает от государства компенсацию постоянных расходов.

Депутаты раскритиковали предложение минфина, указав, что у владельца нет никакого стимула возвращать деньги родителям, поскольку на каждом возвращенном шекеле он теряет 25%.

Кроме того, ясли и детские сады, которые в новом учебном году расширились, просто не смогут доказать падение оборота.

