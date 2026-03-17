"Израильская авиационная промышленность" поделится с работниками 10% прибыли

Руководство и рабочий комитет израильского государственного оборонного концерна "Авиационная промышленность" договорились о размере бонусов сотрудникам концерна по итогам работы в 2025 году.

Каждый работник получит общий бонус в размере 6555 шекелей брутто, который войдет в зарплату за март. Кроме того, работники получат дифференцированные бонусы на основе личных показателей эффективности, которые будут выплачены по итогам аттестации и могут достигать 20 тысяч шекелей.

В общей сложности 15 тысяч работников получат около 220 миллионов шекелей – 10% от прибыли концерна в 2025 году. миллиона