Экономика

"Израильская авиационная промышленность" поделится с работниками 10% прибыли

Оборонка
Госсектор
Рынок труда
Профсоюзы
время публикации: 17 марта 2026 г., 22:34 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 22:34
Flash90. Фото: М.Шай

Руководство и рабочий комитет израильского государственного оборонного концерна "Авиационная промышленность" договорились о размере бонусов сотрудникам концерна по итогам работы в 2025 году.

Каждый работник получит общий бонус в размере 6555 шекелей брутто, который войдет в зарплату за март. Кроме того, работники получат дифференцированные бонусы на основе личных показателей эффективности, которые будут выплачены по итогам аттестации и могут достигать 20 тысяч шекелей.

В общей сложности 15 тысяч работников получат около 220 миллионов шекелей – 10% от прибыли концерна в 2025 году. миллиона

