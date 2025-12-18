Количество вакансий на рынке труда в Израиле вернулось к показателям времен пандемии COVID-19

Согласно данным Центрального статистического бюро, общее число свободных рабочих мест в Израиле выросло со 150974 вакансий в октябре до 151354 вакансий в ноябре 2025 года.

Доля вакансий составила в прошлом месяце 4,59% от общего числа рабочих мест в экономике - максимальный показатель с октября 2022 года.

Наиболее острый дефицит кадров наблюдается среди работников сферы продаж: не хватает почти 14 000 таких специалистов - около десятой части всех вакансий в стране. При этом дефицит только усиливается: по данным текущего ежемесячного отчета, спрос на продавцов и торговых агентов вырос примерно на тысячу позиций.

В ресторанном секторе, испытывающем трудности с набором персонала еще со времен пандемии, отмечается определенное улучшение - число недостающих официантов и барменов сократилось на 11%, однако дефицит остается значительным - около 8 700 работников.

В хайтеке зафиксировано снижение числа вакансий для разработчиков ПО на 1% - до примерно 6800 позиций в ноябре. Среди инженеров (включая инженеров-программистов) число незаполненных вакансий сократилось на 3% - до примерно 10600 позиций.