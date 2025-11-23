x
23 ноября 2025


последняя новость: 09:37

Экономика

Соотношение безработных и вакансий в Израиле – почти 1:1

Рынок труда
время публикации: 23 ноября 2025 г., 09:03 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 09:04

Yonatan Sindel/Flash90

На израильском рынке труда вновь наблюдается улучшение баланса между числом безработных и количеством вакансий. Согласно отчету Службы занятости, публикуемому "Калькалистом", в октябре 2025 года на одну открытую вакансию приходилось в среднем 1,11 ищущего работу. Это один из лучших показателей со времен выхода экономики из коронакризиса.

Эксперты Службы занятости подчеркивают, что найти место в среднем легче, чем год назад.

Наибольший спрос по-прежнему фиксируется в рабочих и технических профессиях, в строительстве, логистике и части производственных специальностей. В высокотехнологичном секторе и в ряде офисных профессий конкуренция за хорошие места остается высокой, а число вакансий растет не так быстро.

По мнению экспертов, на восстановление рынка труда повлияли сочетание факторов: частичный возврат резервистов, адаптация бизнеса к "военной реальности", а также продолжающийся спрос в секторах, где хронически не хватает рук – от инфраструктурных проектов до сферы услуг.

Вместе с тем Служба занятости предупреждает, что уязвимые группы – люди старшего возраста, жители периферии и особыe сектора – по-прежнему рискуют "застрять" в безработице даже на фоне положительной статистики.

