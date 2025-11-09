ЦБС: менее половины израильтян признают, что спланировали выход на пенсию
Центральное статистическое бюро опубликовало результаты опроса на тему планирования израильтянами своего финансового будущего после выхода на пенсию. Опрос проводился среди работающих израильтян в возрасте 20 и более лет, а также среди неработающих мужчин до 64-летнего возраста и женщин до 59-летнего возраста.
На вопрос "насколько вы уверены, что хорошо распланировали свой уход на пенсию с финансовой точки зрения" только 46% опрошенных ответили, что распланировали свое будущее хорошо. При этом среди мужчин таких 49%, в то время как среди женщин – всего 42%. 18* опрошенных мужчин признались, что не очень хорошо распланировали свою жизнь на пенсии в финансовом плане (21% женщин), 30% мужчин 33% женщин совсем не запланировали свою жизнь на пенсии.
Ожидаемо, чем старше опрошенные, тем более они уверены в своем будущем на пенсии: если среди людей в возрасте от 20 до 44 лет 41% распланировали свою жизнь на пенсии, 20% не очень хорошо ее распланировали, и 35% вообще этого не сделали, то в категории 45-65 лет уверены в своем будущем на пенсии уже 51% опрошенных, не очень уверены 20% и 27% вообще не запланировали финансовую составляющую жизни после завершения работы.
70% опрошенных планируют пользоваться после ухода на пенсию своими пенсионными накоплениями, 69% рассчитывать на пособия от "Битуах Леуми", 60% опрошенных планируют продолжить работать после достижения пенсионного возраста. 48% планируют пользоваться не пенсионными накоплениями ("керен иштальмут" и т.п.).
34% опрошенных рассчитывают на помощь членов семьи – супругов, детей и так далее. 24% планируют жить на наследство. 18% рассчитывают на доходы от имущества, такие как сдача в аренду жилья, дивиденды от принадлежащих им компаний и тому подобное. 13% планируют финансировать свою старость за счет продажи имущества, такого как квартиры и машины. 13% планируют продавать свое финансовое имущество – облигации, акции и тому подобное.