Учетная ставка в США осталась без изменений

Монетарная комиссия Федеральной резервной системы США оставила учетную ставку без изменений на уровне 3,75%, в соответствии с ожиданиями аналитиков.

Решение было принято большинством голосов 11:1.

В официальном заявлении комиссия особо отметила неопределенность, связанную с войной против Ирана, констатировав, что "последствия ближневосточных событий для американской экономики остаются неясными".

На пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл указал, что "в краткосрочной перспективе более высокие цены на энергоносители подтолкнут инфляцию вверх, однако говорить о масштабах и продолжительности возможных последствий для экономики пока преждевременно".

Вместе с тем Пауэлл допустил, что нефтяной шок может быть частично компенсирован, поскольку США является нетто-экспортером энергоносителей, и любое негативное влияние на занятость и расходы будет отчасти сглажено тем, что американские нефтяные компании станут более прибыльными и, возможно, нарастят темпы добычи.

Согласно текущему прогнозу, ФРС снизит учетную ставку один раз в 2026 году и еще один раз в 2027 году.