IATA требует от Израиля объявить режим чрезвычайного положения в авиации

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) обратилась к министру транспорта Израиля Мири Регев с требованием воспользоваться своими полномочиями и объявить "особый режим в сфере авиасообщения" в связи с войной с Ираном, сообщает служба новостей "Хадашот 13".

В обычных условиях авиакомпания обязана при отмене рейса обязана по закону оплачивать гостиницу при отмене рейса и обеспечивать альтернативный перелет.

Однако согласно поправке, одобренной комитетом Кнессета по экономике в мае прошлого года, при введении "особого режима в сфере авиасообщения" компании обязаны оплатить лишь двое суток проживания и не обязаны предоставлять замену рейса, а только возвращать стоимость отмененного билета.