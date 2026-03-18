Авиакомпания "Эль-Аль" объявила об отмене всех регулярных рейсов как минимум до 28 марта
время публикации: 18 марта 2026 г., 16:42 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 16:53
В среду, 18 марта, авиакомпания "Эль-Аль" объявила о продлении отмены всех регулярных рейсов до 28 марта.
По информации телеканала "Кешет-12", авиакомпанией на ближайшие дни отменены 25 тысяч авиабилетов.
В ближайшее время авиакомпания продолжит осуществлять так называемые эвакуационные рейсы в соответствии с критериями и правилами, установленными министерством транспорта и Управлением гражданской авиации.
