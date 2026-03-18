x
18 марта 2026
последняя новость: 18:08
Экономика

Авиакомпания "Эль-Аль" объявила об отмене всех регулярных рейсов как минимум до 28 марта

время публикации: 18 марта 2026 г., 16:42 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 16:53
В среду, 18 марта, авиакомпания "Эль-Аль" объявила о продлении отмены всех регулярных рейсов до 28 марта.

По информации телеканала "Кешет-12", авиакомпанией на ближайшие дни отменены 25 тысяч авиабилетов.

В ближайшее время авиакомпания продолжит осуществлять так называемые эвакуационные рейсы в соответствии с критериями и правилами, установленными министерством транспорта и Управлением гражданской авиации.

// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 18 марта 2026

Авиакомпания United Airlines отменила полеты в Израиль до середины июня
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 17 марта 2026

Израиль повышает квоту на пассажирские перевозки для рейсов, вылетающих в Европу
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 марта 2026

Авиакомпания "Эль-Аль" объявила об отмене всех регулярных рейсов до 21 марта