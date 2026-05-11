На стройке в Рамат-Гане погиб иностранец, в Ашдоде тяжело травмирован рабочий

Утром 11 мая в Рамат-Гане на улице А-Зейтим на строительной площадке в результате падения тяжелого предмета погиб иностранный рабочий, мужчина примерно 30 лет.

В Ашдоде на улице Мево Хатанаим во время ремонтных работ был тяжело травмирован рабочий, мужчина 42 лет. Пострадавший, который получил черепно-мозговую травму, доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

Начаты расследования.