последняя новость: 11:35
Из-за скандала с 8200 Microsoft Israel переведен под руководство штаб-квартиры во Франции

время публикации: 11 мая 2026 г., 11:23 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 11:23
Из-за скандала с 8200 Microsoft Israel переведен под руководство штаб-квартиры во Франции
Moshe Shai/FLASH90

Microsoft Israel, местное подразделение американского технологического гиганта, объявило на прошлой неделе об уходе в отставку генерального директора Алона Хаймовича после четырех лет на этом посту.

Как сообщает "Глобс", отставка Хаймовича стала итогом проверки, которую провело глобальное руководство Microsoft в связи с работой израильского подразделения с силовыми структурами по поводу опасений в нарушении корпоративный этический кодекс.

Вместе с Хаймовичем свои посты покинули и несколько руководителей из отдела по работе с госсектором. Microsoft Israel осталась без генерального директора, и, по сведениям Globes, руководство приняло решение временно передать управление компанией своему французскому подразделению (Microsoft France).

Претензии к руководству израильского подразделения касаются непрозрачности деятельности и нарушения условий пользовательского соглашения со стороны ЦАХАЛа, и в первую очередь – подразделения военной разведки 8200, что создавало для компании правовые и регуляторные риски в Европе.

Поскольку Microsoft не является участником официального государственного облачного проекта "Нимбус", использование его инфраструктуры израильскими военными частично осуществляется с серверов, расположенных на территории Европы.

Следует отметить, что в последние годы ЦАХАЛ постепенно сокращает использование инфраструктуры и программного обеспечения Microsoft.

