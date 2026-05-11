У французской пассажирки, эвакуированной с MV Hondius, выявлен хантавирус

Министр здравоохранения Франции Стефани Рист сообщила, что у одной из французских пассажирок, эвакуированных минувшим днем с круизного лайнера MV Hondius, выявлен хантавирус.

В общей сложности на борту корабля находилось пять граждан Франции. Четверо из них при тестировании дали отрицательный результат, однако будет проведена повторная проверка, заявила министр. В общей сложности. Во Франции выявлены 22 носителя хантавируса.

Министр здравоохранения Испании Моника Гарсиа рассказала, что 10 мая с пришедшего в Тенерифе судна было эвакуировано 94 человек из 19 стран мира. Вечером 11 мая лайнер, на борту которого находятся 30 членов экипажа, отправится в Нидерланды на дезинфекцию.