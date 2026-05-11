CNN: за антисемитскими нападениями в Европе стоит КСИР, действующий по российской модели

Расследование, проведенное телеканалом CNN, установило, что за волной последних антисемитских нападений в Европе стоит Корпус стражей исламской революции, действующий через иракскую группировку "Катаиб Хизбалла".

Неизвестная ранее группировка "Харакат Асхаб аль-Ямин аль-Исламийя" (HAYI), впервые заявившая о себе в марте 2026 года, взяла ответственность за 17 нападений на евреев и еврейские объекты, заявляя, что эти атаки направлены против сионистов.

Журналисты CNN, выдавая себя за молодых лондонцев, нашли в сети Telegram каналы, открыто рекламирующие себя как связанные с иранской разведкой. Они сообщают, что за хорошие деньги вербуют агентов "для работы в безопасном и профессиональном окружении с круглосуточной поддержкой". Вербовка идет как по-английски, так и на иврите.

В ходе обмена сообщениями канал VIPEmployment сообщил, что нанимает людей, готовых нанести ущерб израильтянам или израильским интересам. Другой канал предложил вознаграждение за развешивание в Лондоне плакатов, критикующих президента США Дональда Трампа и войну с Ираном.

CNN отмечает, что тот же канал занимается вербовкой и в Израиле, предлагая вознаграждение за деликатную и секретную информацию, в том числе – о стратегических объектах. По информации канала, обвинения в шпионаже на Иран предъявлено 60 израильтянам.

О том, что за антисемитскими нападениями в Лондоне может стоять иностранное государство, заявляют и британские власти. "Наше послание Ирану и какой-либо другой стране, разжигающей насилие, ненависть и раскол, ясен – мы этого не потерпим", – заявил несколько дней назад премьер-министр Кир Стармер.

Источник, близкий к "Катаиб Хизбалла", сообщил CNN, что часть членов HAYI – иракцы, связанные с этой шиитской группировкой. Он подтвердил, что "Катаиб Хизбалла" подчиняется КСИР.

Цитируемые каналом эксперты подтверждают, что HAYI – вывеска КСИР. По словам специалиста по шиитским боевикам Филипп Смит отмечает, что речь идет о гибридной войне, при которой спецслужбы полагаются на криминал, на не на идеологически близких. Он отмечает, что первопроходцем в этом стала союзница Ирана – Россия.