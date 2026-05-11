Гид по "Евровидению-2026": кто что поёт, все клипы, правила конкурса

70-й конкурс песни "Евровидение" проходит в Вене, на арене Wiener Stadthalle. Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, финал – 16 мая.

Австрия принимает конкурс после победы JJ с песней Wasted Love на "Евровидении-2025" в Базеле.

В конкурсе участвуют 35 стран. Австрия как страна-хозяйка и страны "большой четверки" – Франция, Германия, Италия и Великобритания – проходят в финал автоматически. Из каждого полуфинала в финал выйдут по десять участников.

Главное изменение этого года – возвращение профессиональных жюри в полуфиналы: и в полуфиналах, и в финале результат определяется суммой голосов зрителей и национальных жюри. Каждая страна выставляет баллы по евровизионной шкале – 12, 10, 8, 7 и далее до 1 балла; зрители не могут голосовать за свою страну. Голоса зрителей из стран, не участвующих в конкурсе, объединяются в отдельный блок Rest of the World. По букмекерским оценкам накануне конкурсной недели, фаворитом считается Финляндия; в верхней группе также несколько стран Северной и Западной Европы, но после репетиций и полуфиналов расклад может измениться.

Представляем участников конкурса и их песни.

Албания: Алис – "Nân"

Алис представляет Албанию с песней "Nân". Это балканская баллада с этнической интонацией и сильной эмоциональной линией: Албания традиционно делает ставку на драматическую вокальную подачу, а не на евродэнс.

Армения: Симон – "Paloma Rumba"

Симон представляет Армению с песней "Paloma Rumba". Номер построен как яркая танцевальная заявка с южным темпераментом: Армения в этом году явно идет не в сторону трагической баллады, а в сторону запоминающегося сценического хита.

Австралия: Дельта Гудрем – "Eclipse"

Дельта Гудрем – одна из самых известных австралийских поп-певиц, актриса и телеведущая, давно работающая в большом мейнстриме. Ее песня "Eclipse" – ставка Австралии на крупный вокал, профессиональную сцену и узнаваемое имя.

Австрия: Космо – "Tanzschein"

Космо представляет страну-хозяйку с песней "Tanzschein". Австрия уже в финале автоматически, но для хозяев конкурса это всегда отдельный экзамен: нужно не только принять шоу, но и не потеряться в нем.

Азербайджан: Джива – "Just Go"

Джива представляет Азербайджан с песней "Just Go". Это современный поп-номер с англоязычной подачей: Азербайджан традиционно делает ставку на тщательно собранный международный продукт и сильную визуальную упаковку.

Бельгия: Эссила – "Dancing on the Ice"

Эссила представляет Бельгию с песней "Dancing on the Ice". Это номер с холодной, почти кинематографической атмосферой, где важны не только вокал, но и образ: Бельгия часто отправляет на конкурс артистов с более "радиоформатным", чем классически евровизионным звучанием.

Болгария: Дара – "Bangaranga"

Дара – болгарская поп-певица, известная по национальной сцене и телепроектам. С песней "Bangaranga" Болгария возвращается на "Евровидение" не осторожно, а громко: это энергичный номер, рассчитанный на сценический эффект.

Хорватия: Лелек – "Andromeda"

Лелек представляет Хорватию с песней "Andromeda". Это один из номеров, где ставка делается на атмосферу и драматургию: название отсылает к космическому масштабу, а сама песня работает на грани попа и театральной подачи.

Кипр: Антигони – "JALLA"

Антигони – британско-кипрская певица, известная по поп- и телевизионной сцене. С песней "JALLA" Кипр делает ставку на клубный средиземноморский номер, в котором важны ритм, пластика и мгновенно считываемый припев.

Чехия: Даниэль Жижка – "CROSSROADS"

Даниэль Жижка представляет Чехию с песней "CROSSROADS". Это лирический номер о выборе и внутреннем переломе: Чехия в последние годы часто ищет баланс между европейским попом и более личной авторской интонацией.

Дания: Сёрен Торпегор Лунд – "Før Vi Går Hjem"

Сёрен Торпегор Лунд представляет Данию с песней "Før Vi Går Hjem". Дания отправляет на конкурс номер на датском языке, что само по себе выделяет его в англоязычном потоке: это мягкая северная поп-баллада с домашней интонацией.

Эстония: Vanilla Ninja – "Too Epic To Be True"

Vanilla Ninja – одна из самых узнаваемых эстонских поп-рок-групп 2000-х; для еврофанов это еще и возвращение имени из прошлой эпохи конкурса. Песня "Too Epic To Be True" играет на сочетании ностальгии, гитарного поп-рока и самоиронии.

Финляндия: Линда Лампениус и Пете Паркконен – "Liekinheitin"

Линда Лампениус – финская скрипачка и артистка с международной карьерой; Пете Паркконен – поп-рок-вокалист, известный финской публике. Их "Liekinheitin" – один из главных фаворитов конкурса: Финляндия снова пытается соединить зрелищность, национальный язык и мощный сценический образ.

Франция: Монро – "Regarde!"

Монро представляет Францию с песней "Regarde!". Франция проходит в финал автоматически и обычно использует это право для номера, рассчитанного не только на зрителей, но и на жюри: французский язык, элегантная подача и драматический вокальный жест.

Грузия: Бзикеби – "On Replay"

Бзикеби – грузинская группа, хорошо знакомая еврофанам по детскому "Евровидению". С песней "On Replay" Грузия предлагает легкий, яркий и немного эксцентричный номер, рассчитанный на запоминание с первого прослушивания.

Германия: Сара Энгельс – "Fire"

Сара Энгельс – немецкая певица и телеведущая, ставшая известной после участия в шоу талантов. Германия, как страна "большой четверки", уже в финале; "Fire" – прямой поп-номер, которому важно не потеряться среди более эксцентричных заявок.

Греция: Акилас – "Ferto"

Акилас представляет Грецию с песней "Ferto". Греческая заявка в этом году звучит как попытка соединить современный поп с балканско-средиземноморской энергией: это номер, которому нужна сильная сцена и быстрый контакт с залом.

Израиль: Ноам Бетан – "Michelle"

Ноам Бетан представляет Израиль с песней "Michelle". Для Израиля этот конкурс проходит на фоне политической кампании вокруг допуска страны к "Евровидению" и бойкота со стороны ряда вещателей, поэтому выступление Бетана будут оценивать не только как музыкальный номер.

Италия: Саль Да Винчи – "Per Sempre Sì"

Саль Да Винчи – итальянский певец и актер, представитель неаполитанской музыкальной традиции. Италия автоматически проходит в финал, а "Per Sempre Sì" – классическая итальянская ставка на мелодию, харизму и взрослую сценическую манеру.

Латвия: Атвара – "Ēnā"

Атвара представляет Латвию с песней "Ēnā". Это один из более мрачных и эмоциональных номеров конкурса: латвийская заявка делает ставку не на евровизионный блеск, а на личную драму и атмосферу.

Литва: Лион Чекка – "Sólo Quiero Más"

Лион Чекка представляет Литву с песней "Sólo Quiero Más". Испаноязычная заявка от балтийской страны – уже сама по себе ход на контрасте: Литва в этом году ищет путь к зрителю через латино-поп и танцевальную энергетику.

Люксембург: Ева Мария – "Mother Nature"

Ева Мария представляет Люксембург с песней "Mother Nature". Люксембург после возвращения на конкурс продолжает искать новую евровизионную идентичность: здесь ставка на природную символику, мягкую поп-эстетику и понятный международный посыл.

Мальта: Айдан – "Bella"

Айдан – мальтийский певец, давно известный местной евровизионной аудитории. С песней "Bella" Мальта отправляет на конкурс яркий поп-номер с южным темпераментом и очевидным расчетом на зрительское голосование.

Молдова: Сатоши – "Viva, Moldova!"

Сатоши – молдавский исполнитель, работающий на стыке попа, рэпа и локального фольклорного кода. "Viva, Moldova!" – заявка с откровенно национальным жестом: Молдова снова играет на узнаваемости, энергии и самоиронии.

Черногория: Тамара Живкович – "Nova Zora"

Тамара Живкович представляет Черногорию с песней "Nova Zora". Это балканская заявка в жанре большой эмоциональной песни: голос, драматическая подача и тема нового рассвета важнее танцевального эффекта.

Норвегия: Йонас Ловв – "YA YA YA"

Йонас Ловв представляет Норвегию с песней "YA YA YA". Это один из самых прямолинейных поп-хуков конкурса: Норвегия делает ставку на припев, который должен работать мгновенно и без перевода.

Польша: Алиция – "Pray"

Алиция – польская певица Алиция Шемплиньская, известная по шоу талантов и уже знакомая евровизионной аудитории. "Pray" – вокальная баллада, в которой Польша делает ставку на голос, драму и традиционно сильную поддержку диаспоры.

Португалия: Bandidos do Cante – "Rosa"

Bandidos do Cante представляют Португалию с песней "Rosa". В основе номера – связь с португальской вокальной традицией cante alentejano, но подача современная: это не музейный фольклор, а попытка вывести местное звучание на большую европейскую сцену.

Румыния: Александра Кэпитанеску – "Choke Me"

Александра Кэпитанеску представляет Румынию с песней "Choke Me". Румыния возвращается на конкурс с жестким, провокационным номером, который явно рассчитан на то, чтобы выделиться и вызвать спор, а не понравиться всем.

Сан-Марино: Сенит – "Superstar"

Сенит – одна из самых узнаваемых представительниц Сан-Марино на "Евровидении"; она уже не раз была связана с конкурсом. В "Superstar" заявлена коллаборация с Бой Джорджем, что превращает номер в ретро-поп-событие с ярким медийным крючком.

Сербия: Лавина – "Kraj Mene"

Лавина представляет Сербию с песней "Kraj Mene". Это тяжелее и мрачнее стандартного балканского попа: сербская заявка в этом году делает ставку на рок/метал-энергию и плотный сценический образ.

Швеция: Фелиция – "My System"

Фелиция представляет Швецию с песней "My System". Швеция традиционно относится к "Евровидению" как к высокотехнологичному поп-производству: этот номер – ровная, профессиональная заявка с расчетом на сцену, камеру и радиоформат.

Швейцария: Вероника Фузаро – "Alice"

Вероника Фузаро – швейцарская певица и автор песен с узнаваемой соул-поп-интонацией. "Alice" – более камерная и взрослая заявка: Швейцария в этом году не идет в чистый евровизионный аттракцион, а предлагает песню с характером.

Украина: Лелека – "Ridnym"

Лелека представляет Украину с песней "Ridnym". Это номер с сильным эмоциональным и национальным кодом: Украина снова делает ставку на сочетание современного звучания, родного языка и темы памяти/привязанности к своим.

Великобритания: Look Mum No Computer – "Eins, Zwei, Drei"

Look Mum No Computer – сценический проект британского музыканта Сэма Баттла, известного любовью к синтезаторам, самодельным инструментам и электронному абсурду. "Eins, Zwei, Drei" – одна из самых нестандартных заявок года: Великобритания явно решила сыграть не в безопасный поп, а в эксцентричность.