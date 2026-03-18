"Исракард" покупает цифровой банк

Компания кредитных карт "Исракард" подписала меморандум о намерениях по приобретению цифрового банка "Эш Исраэль", основанного сооснователем Palo Alto Ниром Цуком.

В рамках сделки "Исракард" выплатит 250 млн шекелей в обмен на эмиссию акций, затем - ещё 150 млн шекелей на условиях, которые стороны согласуют дополнительно. При выполнении определенных условий возможна доплата еще 100 млн шекелей за акции банка.

Помимо этого, компания инвестирует 40 млн долларов в технологическую фирму eOS, созданную основателями банка.

Банк "Эш", получивший условную лицензию от Банка Израиля три года назад, разработал собственную банковскую операционную систему. Его бизнес-модель предполагает распределение половины дохода, получаемого от средств клиентов, непосредственно на их счета.

Сделка укрепляет позиции "Исракарда" в ожидании реформы, которая позволит создавать в Израиле "малые банки".