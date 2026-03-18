Britannica и Merriam-Webster подали в суд на OpenAI

Encyclopaedia Britannica и её дочерняя компания Merriam-Webster обратились в федеральный окружной суд Манхэттена с иском против OpenAI, обвинив компанию в незаконном использовании своих статей и словарных определений для обучения и работы языковых моделей.

"ChatGPT построен на халяве, которую ответчики взяли из надежного и качественного контента, созданного самоотверженным трудом исследователей, авторов, редакторов и других людей творческих профессий", – говорится в исковом заявлении.

Britannica и Merriam-Webster указывают в иске, что ChatGPT переключает на себя трафик, который прежде шёл на их ресурсы, нанося им прямой экономический ущерб.

По утверждению Britannica, для обучения ChatGPT компания OpenAI скопировала почти 100 тысяч онлайн-статей энциклопедии. В иске отмечается, что "в ответ на запросы пользователей ChatGPT генерирует ответы, которые копируют или имитируют контент истцов – порой дословно".

Отдельная претензия касается галлюцинаций модели: по мнению истцов, OpenAI нарушает их товарные знаки, когда ChatGPT генерирует вымышленный контент и приписывает его Britannica или Merriam-Webster, а также воспроизводит неполные и неточные копии материалов рядом с зарегистрированными товарными знаками истцов.