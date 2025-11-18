Два израильских суперкомпьютера – в мировом ТОП-100

Два израильских суперкомпьютера вошли в первую сотню сильнейших суперкомпьютеров мира, обновленный список которых был представлен на ежегодной конференции по высокопроизводительным вычислениям SC25 в Сент-Луисе.

Nvidia Israel-1 с фактической вычислительной мощностью 41,6 петафлопс занял 49-ю строчку.

SDS-AI, имеющий два кластера, занял 55-е место (33,67 петафлопс) и 56-е место (33,64 петафлопс). Следует отметить, что оба кластера могут работать вместе, и если бы не техническое разделение, этот суперкомпьютер занимал бы 34-е место в рейтинге.

Также стоит отметить, что в то время, как Nvidia Israel-1 предназначен в основном для нужд компании-владельца, SDS-AI предназначен для использования другими корпорациями и научными структурами.

Самый мощный суперкомпьютер в мире, El Capitan национальной лаборатории Лоуренса Ливермора в Калифорнии, имеет фактическую вычислительную мощность 1809 петафлопс.