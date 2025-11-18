x
18 ноября 2025
18 ноября 2025
18 ноября 2025
последняя новость: 11:35
18 ноября 2025
Google запустил в Израиле опцию умного поиска авиарейсов

время публикации: 18 ноября 2025 г., 10:20
Google запустил в Израиле опцию умного поиска авиарейсов
AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Корпорация Google объявила о нового инструмента Flight Deals, предназначенного для поиска авиабилетов на основе искусственного интеллекта. Новая функция доступна в том числе в Израиле на иврите в рамках сервиса Google Flights.

Согласно сообщению, "Flight Deals разработан для гибких путешественников, чья главная цель - сэкономить деньги в следующей поездке. Вместо того чтобы играть с различными датами, направлениями и фильтрами, чтобы выявить лучшие предложения, вы можете просто описать, когда, куда и как хотели бы полететь, как будто разговариваете с другом, а Flight Deals уже позаботится обо всем остальном".

Для поиска в поисковую строку нужно написать запрашиваемые параметры, например: "недельная поездка зимой в европейский город, только прямой рейс" или "10-дневная поездка на горнолыжный курорт".

