19 декабря 2025
19 декабря 2025
19 декабря 2025
последняя новость: 13:20
19 декабря 2025
Израиль

Суд изменил график показаний Биньямина Нетаниягу: "государственные дела"

Биньямин Нетаниягу
Суд
время публикации: 19 декабря 2025 г., 13:17 | последнее обновление: 19 декабря 2025 г., 13:17
Суд изменил график показаний Биньямина Нетаниягу: "государственные дела"
Miriam Alster/Flash90

Суд удовлетворил просьбу главы правительства Биньямина Нетаниягу изменить график его показаний, существенно сократив их количество.

Премьер посредством своих адвокатов просил внести изменения в график в связи с рядом политических и дипломатических событий, а также в связи с событиями в сфере безопасности, требующими его личного участия.

Суд принял его аргументы лишь частично: расписание было скорректировано, но полной отмены всех запланированных заседаний не произошло. Дача показаний Нетаниягу в понедельник была отменена – однако судьи предложили провести вместо этого судебное заседание в воскресенье.

Судьи отказались отменить назначенное на вторник заседание, однако согласились сократить длительность выступления Нетаниягу в суде в среду.

Израиль
