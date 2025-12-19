Суд изменил график показаний Биньямина Нетаниягу: "государственные дела"
Суд удовлетворил просьбу главы правительства Биньямина Нетаниягу изменить график его показаний, существенно сократив их количество.
Премьер посредством своих адвокатов просил внести изменения в график в связи с рядом политических и дипломатических событий, а также в связи с событиями в сфере безопасности, требующими его личного участия.
Суд принял его аргументы лишь частично: расписание было скорректировано, но полной отмены всех запланированных заседаний не произошло. Дача показаний Нетаниягу в понедельник была отменена – однако судьи предложили провести вместо этого судебное заседание в воскресенье.
Судьи отказались отменить назначенное на вторник заседание, однако согласились сократить длительность выступления Нетаниягу в суде в среду.
