Возвращение обычного авиасообщения через "Бен-Гурион" затягивается

После примерно полуторамесячного паралича путь к восстановлению нормального авиасообщения через аэропорт имени Бен-Гуриона остается долгим, отмечает The Marker. Несмотря на прекращение огня и частичное смягчение ограничений, многие иностранные авиакомпании не спешат возвращаться в Израиль, а те, кто уже возобновил полеты, работают по ограниченному расписанию.

По сведениям The Marker, часть зарубежных перевозчиков рассчитывает вернуться только на следующей неделе. В частности, греческая Aegean, как ожидается, возобновит рейсы в Израиль 28 апреля. Ранее сообщалось, что венгерский лоукостер Wizz Air, объявивший о скором возвращении, вновь отложил этот шаг из-за сохраняющейся напряженности в сфере безопасности.

На этом фоне Управление аэропортов Израиля сообщило о постепенном возвращении некоторых иностранных перевозчиков уже в ближайшие дни, однако речь пока идет лишь о частичном восстановлении маршрутов. Times of Israel пишет, что девять зарубежных авиакомпаний намерены поэтапно возобновить полеты в Тель-Авив на текущей неделе, но даже в этом случае до нормального летнего расписания еще далеко.