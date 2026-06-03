Украинские БПЛА атаковали цели в Петербурге накануне ПМЭФ-2026

В ночь на 3 июня, за несколько часов до открытия Петербургского международного экономического форума, Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке беспилотников. Власти Ленинградской области объявляли воздушную тревогу, предупреждали о возможном замедлении мобильного интернета и работе ПВО. Аэропорт Пулково вводил ограничения на прием и отправку самолетов.

По данным российских СМИ, воздушная тревога в Ленинградской области была объявлена около 02:47. "Фонтанка" сообщала, что петербуржцам утром приходили SMS-уведомления об угрозе беспилотников и возможных перебоях в работе мобильного интернета. Жители разных районов города писали о взрывах, в том числе в районе залива, на юге Петербурга, на севере города и в районе Лахты.

Украинские СМИ со ссылкой на российские паблики сообщили о пожаре на территории нефтяного терминала в Петербурге. "Украинская правда" пишет, что после атаки десятков беспилотников в городе возник пожар, горит нефтяной терминал. РБК-Украина также сообщил о взрывах и пожаре на нефтяном терминале, указав, что взрывы в порту продолжались и под утро.

Под удар могли попасть объекты в районе Кронштадта, где расположены военные и военно-морские объекты. Британский таблоид The Sun со ссылкой на украинские медиа пишет о возможном ударе по Кронштадтской военно-морской базе и о том, что могли быть поражены до четырех кораблей. Российские официальные источники на момент публикации таких данных не подтверждали.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявлял о десятках сбитых беспилотников.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 3 июня на территории Российской Федерации были перехвачены 354 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над Московским регионом и Ленинградской областью, над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и над Азовским морем. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Официально Киев, как правило, не комментирует удары по территории России в режиме реального времени. Украинские медиа при этом подают атаку как продолжение кампании по поражению российской нефтяной и военной инфраструктуры в глубине РФ. В последние месяцы Ленинградская область уже неоднократно становилась целью таких ударов: в марте украинские источники сообщали о поражении нефтяных объектов в Усть-Луге и Приморске, а российские власти тогда подтверждали пожары и работу ПВО.

Нынешняя атака была осуществлена в день открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Форум планировалось проводить в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. По данным "Росконгресса" и российских СМИ, в 2026 году участие в ПМЭФ подтвердили представители более 130 стран и территорий. Ожидаются официальные делегации, представители российского и зарубежного бизнеса, международных организаций и эксперты.

Главным событием ПМЭФ должно стать пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина, оно запланировано на 5 июня. Среди заявленных зарубежных участников российские СМИ называли делегации Египта, Бразилии, Китая, Узбекистана, Монголии, Лаоса, Филиппин, Таиланда, Вьетнама и Турции.

ПМЭФ много лет используется Кремлем как главная витрина российской экономики и внешнеэкономических связей. На фоне войны против Украины и западных санкций форум служит для Москвы площадкой демонстрации того, что Россия сохраняет международные контакты, прежде всего с государствами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.