x
18 апреля 2026
последняя новость: 22:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
18 апреля 2026
|
18 апреля 2026
|
последняя новость: 22:14
18 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Экономика

Meta уволит в мае 8000 сотрудников

время публикации: 18 апреля 2026 г., 22:14 | последнее обновление: 18 апреля 2026 г., 22:14
Meta уволит 8000 сотрудников
AP Photo/Jeff Chiu

Meta, материнская компания Facebook, Whatsapp и Instagram, назначила 20 мая датой первого раунда масштабных сокращений, запланированных на этот год, сообщает агентство Reuters.

В рамках первого раунда корпорация намерена уволить около 8000 сотрудников – около 10% штата.

Кроме того, согласно агентству, Meta планирует провести ещё одну волну сокращений во второй половине 2026 года, однако ее детали, включая сроки и масштаб, пока не определены. Reuters сообщает, что руководство компании может скорректировать планы в зависимости от развития ситуации в сфере искусственного интеллекта.

В прошлом месяце Reuters сообщало, что Meta рассматривает возможность сокращения 20% и более своей глобальной рабочей силы.

Предстоящие в этом году сокращения станут крупнейшими для Meta со времён реструктуризации конца 2022 - начала 2023 года, которую компания назвала "годом эффективности". Тогда были уволены около 21000 сотрудников.

В последние недели Meta провела реорганизацию подразделений в рамках Reality Labs и перевела инженеров из различных структур компании в новое подразделение Applied AI, призванное ускорить разработку ИИ-агентов, способных самостоятельно писать код и выполнять сложные задачи. Помимо этого, часть сотрудников будет переведена в подразделение Meta Small Business, созданное в прошлом месяце.

Экономика
