x
03 июня 2026
|
последняя новость: 09:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 июня 2026
|
03 июня 2026
|
последняя новость: 09:49
03 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Стартап из Сдерота мобилизовал 100 млн долларов

Негев
Инвестиции
Стартап
время публикации: 03 июня 2026 г., 09:39 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 09:39
Стартап из Сдерота мобилизовал 100 млн долларов
AP Photo/Mark Schiefelbein

Базирующаяся в индустриальном парке Сапир близ Сдерота стартап-компания ZutaCore объявила о завершении раунда привлечения инвестиций на сумму 100 миллионов долларов.

Ведущими инвесторами в этом раунде стали Mitsubishi Electric, Samsung Ventures, а также американская корпорация Carrier.

Общая сумма мобилизованного стартапом капитала за десять лет его существования достигла 200 миллионов долларов.

ZutaCore разрабатывает передовые решения жидкостного охлаждения чипов для дата-центров. Несмотря на войну, за последние годы компания увеличила свой штат с 50 до 140 сотрудников.

Технология ZutaCore под названием HyperCool основана на уникальной диэлектрической жидкости, абсолютно безопасной в эксплуатации. Решение существенно сокращает выбросы углекислого газа, экономит площадь и снижает затраты на электроэнергию.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook