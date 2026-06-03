Стартап из Сдерота мобилизовал 100 млн долларов

Базирующаяся в индустриальном парке Сапир близ Сдерота стартап-компания ZutaCore объявила о завершении раунда привлечения инвестиций на сумму 100 миллионов долларов.

Ведущими инвесторами в этом раунде стали Mitsubishi Electric, Samsung Ventures, а также американская корпорация Carrier.

Общая сумма мобилизованного стартапом капитала за десять лет его существования достигла 200 миллионов долларов.

ZutaCore разрабатывает передовые решения жидкостного охлаждения чипов для дата-центров. Несмотря на войну, за последние годы компания увеличила свой штат с 50 до 140 сотрудников.

Технология ZutaCore под названием HyperCool основана на уникальной диэлектрической жидкости, абсолютно безопасной в эксплуатации. Решение существенно сокращает выбросы углекислого газа, экономит площадь и снижает затраты на электроэнергию.