Депутаты Кнессета избирают государственного контролера

В Кнессете проходит избрание нового государственного контролера. На эту должность претендуют два кандидата: адвокат Михаэль Равело, который много лет представляет "Ликуд", а также премьер-министра Биньямина Нетаниягу в тех случаях, когда юридический советник правительства отказывается это делать, и бывший судья Верховного суда Йосеф Эльрон.

Государственного контролера избирают депутаты Кнессета тайным голосованием. Если ни один кандидат не наберет 61 голос, состоится повторное голосование, и победителем будет объявлен тот, кто наберет наибольшее число голосов.

Новый государственный контролер вступит в должность 4 июля. Каденция государственного контролера длится семь лет.

Адвоката Равело поддерживает коалиция, а оппозиция заявила, что проголосует за судью Йосефа Эльрона. Однако речь идет о тайном голосовании, и поэтому возможны неожиданные результаты.

Напомним, что судья Эльрон был противником доктрины главы Верховного суда Ицхака Амита. Более того он пытался добиться отмены принципа seniority при назначении главы Верховного суда и настаивал на получении права баллотироваться против Амита на эту должность. Оппозиция резко критиковала Эльрона, однако на выборах государственного контролера заявила о поддержке его кандидатуры.

Бывший глава Управления государственной службы профессор Даниэль Гершковиц также принимал участие в выборах, однако вышел из гонки, так как не получил поддержки депутатов ни от коалиции, ни от оппозиции.