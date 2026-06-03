Кувейт сообщает о погибшем в результате иранского обстрела

Министерство иностранных дел Кувейта сообщило, что в результате иранских воздушных ударов погиб по меньшей мере один человек, еще несколько получили ранения. Нанесен ущерб Международному аэропорту, который приостановил работу.

"Вновь нанесен ущерб критически важной и гражданской инфраструктуре, включая аэропорт. Пострадали и иностранные дипломатические миссии. Мы осуждаем жестокие непрекращающиеся удары с использованием дронов и баллистических ракет", – заявляет МИД.

Иран сообщил о нанесении удара по расположенным в Кувейте и Бахрейне американским военным объектам, в том числе – по штаб-квартире Пятого американского флота. Согласно заявлению Корпуса стражей Исламской революции, это стало ответом за атаку острова Кешм.