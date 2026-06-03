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Ближний Восток

"Аль-Маядин": БПЛА ЦАХАЛа атаковали мотоциклы, в том числе около Бейрута

Ливан
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 03 июня 2026 г., 10:45 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 10:53
"Аль-Маядин": БПЛА ЦАХАЛа атаковали мотоциклы, в том числе около Бейрута
Соцсети

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что утром 3 июня израильские БПЛА атаковали два мотоцикла.

Один удар был нанесен по цели в районе Хальды, примерно в 5 км к югу от Дахии, южного пригорода Бейрута. Другой удар зафиксирован в Аль-Хуше, недалеко от Тира, на юге Ливана.

Кроме того, сообщается, что ЦАХАЛ атаковал цели в Аль-Хании и Дир Захрани, на юге Ливана.

Ближний Восток
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