Замороженное допфинансирование ультрарелигиозных школ пустят на квантовые технологии и ИИ

Министерство финансов представило министрам проект внесения изменений в проект государственного бюджета в связи с ростом оборонных расходов из-за войны с Ираном и затягивания войны в Газе.

Изменения включают увеличение дефицита госбюджета 2025 года еще на 0,3% (30,8 млрд шекелей) до 5,2%, из которых 28,9 млрд пойдут на оборонные расходы, а 1,7 млрд – на оплату процентов по займам, расходы на которые существенно выросли с начала войны.

Также предусмотрен секвестр бюджетов министерств на 3,5% с 2026 года и далее, и перераспределение различных статей внутри госбюджета. Наиболее значительной статьей являются сотни миллионов шекелей, которые были зарезервированы на выплаты сетям ультрарелигиозных школ в рамках реформы "Офек Хадаш". Эти выплаты были заморожены после того, как выяснилось, что школы не отвечают условиям реформы (объем преподавания базовых предметов). Правительство до сих пор держало их в "резерве", однако теперь их все-таки направят на другие цели.

В частности, эти средства будут направлены на финансирование исследований в сфере квантовых компьютеров, искусственного интеллекта и биотехнологий, на развитие Беэр-Шевы, на пособия по безработице в связи с войной в Иране, на размещение мобильных убежищ и т.д.