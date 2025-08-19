Hinan Airlines возобновляет прямые рейсы из Израиля в Пекин
время публикации: 19 августа 2025 г., 09:40 | последнее обновление: 19 августа 2025 г., 09:40
Китайская авиакомпания Hinan Airlines оставалась одной из немногих, продолжавших летать в Израиль на протяжении всей войны, трижды в неделю обслуживая маршрут между аэропортом Бен-Гурион и Шенцзенем.
С 1 сентября авиакомпания возобновляет прямые полеты из Израиля в Пекин, усиливая конкуренцию на дальневосточном направлении.
Напомним, что на прошлой неделе о возобновлении прямых полетов в Бангкок и Коломбо и начале прямых полетов в Ханой объявила авиакомпания "Аркия".