Экономика

Hinan Airlines возобновляет прямые рейсы из Израиля в Пекин

Авиация
Китай
время публикации: 19 августа 2025 г., 09:40 | последнее обновление: 19 августа 2025 г., 09:40
Hinan Airlines возобновляет прямые рейсы из Израиля в Пекин
AP Photo/Matias Delacroix

Китайская авиакомпания Hinan Airlines оставалась одной из немногих, продолжавших летать в Израиль на протяжении всей войны, трижды в неделю обслуживая маршрут между аэропортом Бен-Гурион и Шенцзенем.

С 1 сентября авиакомпания возобновляет прямые полеты из Израиля в Пекин, усиливая конкуренцию на дальневосточном направлении.

Напомним, что на прошлой неделе о возобновлении прямых полетов в Бангкок и Коломбо и начале прямых полетов в Ханой объявила авиакомпания "Аркия".

Экономика
