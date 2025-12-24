Курс валют в Израиле 24 декабря 2025 года: шекель укрепляется, доллар самый дешевый за 3 года

Банк Израиля сообщает, что в среду, 24 декабря, валютные торги завершились понижением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 0,157% и составил 3,186 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,242% и составил 3,757 шекеля за €1.

Отметим, что курс доллара по отношению к шекелю в настоящее время самый низкий более чем за три года – с конца 2021-го.