24 декабря 2025

Экономика

Курс валют в Израиле 24 декабря 2025 года: шекель укрепляется, доллар самый дешевый за 3 года

время публикации: 24 декабря 2025 г., 15:24 | последнее обновление: 24 декабря 2025 г., 15:24
Курс валют в Израиле 24 декабря 2025 года: шекель укрепляется, доллар самый дешевый за 3 года
Фото NEWSru.co.il

Банк Израиля сообщает, что в среду, 24 декабря, валютные торги завершились понижением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 0,157% и составил 3,186 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,242% и составил 3,757 шекеля за €1.

Отметим, что курс доллара по отношению к шекелю в настоящее время самый низкий более чем за три года – с конца 2021-го.

