Reuters: Германия рассматривает возможность закупки у США новой партии самолетов F-35
время публикации: 19 февраля 2026 г., 04:56 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 05:27
Германия рассматривает возможность закупки у США дополнительных истребителей пятого поколения F-35, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.
В Берлине обсуждают вариант закупки более 35 самолетов этого класса сверх уже приобретенных 35 единиц, заказанных в 2022 году.
В случае реализации всех планов парк F-35 у Германии может вырасти примерно до 85 машин.
Источники отмечают, что окончательное решение пока не принято, ведутся переговоры.