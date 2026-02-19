Reuters: Германия рассматривает возможность закупки у США новой партии самолетов F-35

Германия рассматривает возможность закупки у США дополнительных истребителей пятого поколения F-35, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

В Берлине обсуждают вариант закупки более 35 самолетов этого класса сверх уже приобретенных 35 единиц, заказанных в 2022 году.

В случае реализации всех планов парк F-35 у Германии может вырасти примерно до 85 машин.

Источники отмечают, что окончательное решение пока не принято, ведутся переговоры.