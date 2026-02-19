Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 19 февраля, температура понизится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. Временами дожди на севере и в центре, преимущественно слабые. Шторм на побережье Средиземного моря (к вечеру волнение стихнет).

В Иерусалиме – 7-15 градусов, в Тель-Авиве – 11-19, в Хайфе – 12-18, в Эйлате – 14-23, в Беэр-Шеве – 10-18, на побережье Мертвого моря – 16-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-19, в Ариэле – 8-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-20, на Голанских высотах – 9-18.

Температура воды на Средиземном море 19 градусов, высота волн 150-450 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В пятницу – повышение температуры, малооблачно. В субботу-воскресенье – переменная облачность. В понедельник-среду – дождливо.