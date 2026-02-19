CBS News: армия США будет готова к ударам по Ирану уже в субботу

Телеканал CBS со ссылкой на осведомленный источник передал, что военные сообщили президенту США Дональду Трампу, что армия будет готова к ударам по Ирану уже в ближайшую субботу.

При этом источники телеканала, говорившие на условиях анонимности, отмечали, что Трамп еще не принял окончательное решение относительно дальнейших действий.

По информации CBS, в течение ближайших трех дней Пентагон временно перебросит часть персонала из Ближневосточного региона в Европу или обратно в США, на случай если будет решено перейти к боевым действиям и подготовке к возможным контратакам со стороны Ирана. В сообщении отмечается, что переброска персонала в преддверии военной активности является стандартной практикой Пентагона, и не обязательно означает неизбежность военной операции.

Агентство Reuters ранее сообщило, что в ситуационном центре Белого дома состоялось совещание с участием советников президента по национальной безопасности, на котором обсуждался график развертывания сил на Ближнем Востоке. По информации Reuters, на совещании была поставлена цель завершить развертывание сил, направленных в регион, к середине марта.