На юге Ирана произошло землетрясение

Рано утром 19 февраля в южной части Ирана было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,5, сообщает Немецкая геологическая служба (GFZ). Очаг залегал на глубине 10 км.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценивает магнитуду этого землетрясения до 4,4. Отмечается, что эпицентр располагался в 37 км у юго-западу от Мохра.

Сведения о разрушениях и пострадавших не поступали.

Иран находится в сейсмоопасной зоне. В 2003 году землетрясение магнитудой 6,6 уничтожило древний город Бам – один из важнейших транзитных пунктов на Великом шелковом пути. Тогда погибли более 26000 человек, 30000 получили ранения, до 90% строений и объектов инфраструктуры города были разрушены. 12 ноября 2017 года землетрясение магнитудой 7,2 произошло на западе Ирана, тогда больше прочих пострадала курдская провинция Керманшах: погибли более 500 человек, свыше 7000 получили ранения и травмы.