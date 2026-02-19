x
19 февраля 2026
Мир

Reuters: Пентагон планирует завершить развертывание сил к середине марта

США
Иран
Дональд Трамп
Пентагон
время публикации: 19 февраля 2026 г., 00:27 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 00:27

Агентство Reuters сообщает, что в ситуационном центре в Белом доме состоялось совещание с участием советников президента по национальной безопасности, на котором обсуждался график развертывания сил на Ближнем Востоке.

По информации Reuters, на совещании была поставлена цель завершить развертывание сил, направленных в регион, к середине марта.

Источники издания Axios в Вашингтоне отмечают, что военная операция в Иране, скорее всего, будет представлять масштабную, многодневную военную кампанию, которая будет больше походить на полномасштабную войну, чем на проведенную в прошлом месяце "точечную операцию" в Венесуэле.

Мир
