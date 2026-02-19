WSJ: США перебрасывают на Ближний Восток крупнейшую с 2003 года авиационную группировку

США перебрасывают на Ближний Восток крупнейшую с 2003 года (когда было осуществлено вторжение в Ирак) авиационную группировку, пишет The Wall Street Journal, оценивая масштабы наращивания американских сил на фоне резкого роста напряженности вокруг Ирана.

В публикации упомянуто продолжение переброски в регион современных истребителей, включая F-35 и F-22, а также самолетов управления, необходимых для проведения сложных операций.

Одновременно усиливается военно-морской компонент. В регион направляется второй авианосец – Gerald R. Ford, в дополнение к уже действующему в регионе авианосцу Abraham Lincoln. Суммарно присутствие США оценивается в 13 военных кораблей в зоне Ближнего Востока и восточного Средиземноморья.

Ранее также сообщалось, что Пентагон поручал еще одной авианосной ударной группе готовиться к возможной переброске на Ближний Восток на фоне подготовки вариантов действий против Ирана.

WSJ отмечает, что президент США Дональд Трамп рассматривает "вилку" вариантов – от ограниченных ударов по объектам иранской ядерной инфраструктуры до значительно более широкой кампании. При этом, по оценке источников, реализация любого из таких сценариев может занять несколько недель.

Наращивание сил сопровождается укреплением противовоздушной и противоракетной обороны США в регионе: в сообщениях о действиях Вашингтона упоминаются переброски дополнительных комплексов Patriot и THAAD.

Публикация WSJ во многом повторяет сообщения других американских и международных СМИ, оценивающих вероятность масштабной военной операции против режима аятолл в Иране как очень высокую.