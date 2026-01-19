x
19 января 2026
19 января 2026
Экономика

С израильских прилавков исчезнут стандартные упаковки сливок с жирностью 38%

продукты питания
Потребление
время публикации: 19 января 2026 г., 07:12 | последнее обновление: 19 января 2026 г., 07:12
"Тнува" прекращает производство 38-процентных сливок стандартной в упаковке
Фото NEWSru.co.il. Михаил Шафранов

Компания "Тнува", остающаяся практически единственным в стране производителем сливок с жирностью 38%, цена которых для потребителя регулируется государством, приняла решение прекратить производство упаковок в 250 миллилитров.

Как сообщает портал Ynet, компания постепенно перейдет на выпуск сливок этой жирности исключительно в полулитровых упаковках, что создаст проблему хранения для потребителей - большинство рецептов не требует такого количества сливок, а срок годности открытой упаковки сокращается до нескольких дней.

Причиной такого шага является отказ от производства этого продукта другими молочными компаниями из-за низкой рентабельности. Компания "Тара" полностью перешла на производство сливок 32-процентной жирности, компания "Штраус" сильно сократила объемы производства, а новая компания "Рамат а-Голан" даже не начинала заниматься производством сливок такой жирности. В результате "Тнува" производит 92,4% сливок этой жирности, и ее производственные мощности не справляются. Закупку нового оборудования для расширения производства в компании сочли нерентабельной, и перестроили существующий конвейер на полулитровые упаковки.

