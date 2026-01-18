x
18 января 2026
|
последняя новость: 18:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 января 2026
|
18 января 2026
|
последняя новость: 18:59
18 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Нетаниягу и Аткинс обсудили механизм взаимного признания Израилем и США регистрации ценных бумаг

США
Биньямин Нетаниягу
Израиль
Биржа
время публикации: 18 января 2026 г., 18:37 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 18:37
Нетаниягу и Аткинс обсудили механизм взаимного признания Израилем и США регистрации ценных бумаг
Фото: Амос Бен-Гершом, GPO

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в своей канцелярии в Иерусалиме с председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам США Полом Аткинсом.

На встрече присутствовали председатель Национального экономического совета профессор Ави Симхон, генеральный директор Управления по ценным бумагам Одед Спирер и посол США в Израиле Майк Хакаби.

На встрече обсуждалась возможность продвижения механизма взаимного признания регистрации ценных бумаг, аналогичного модели Multi-Jurisdictional Disclosure System (MJDS), действующей в США.

MJDS позволяет регуляторам ценных бумаг разных стран полагаться на отчетность друг друга. Данный шаг призван облегчить израильским компаниям, торгующимся на Тель-Авивской фондовой бирже, процесс выхода на фондовые рынки США, что позволит сократить регуляторное дублирование, оптимизировать процедуры отчетности и расширить доступ компаний к международным рынкам капитала.

Это значимое известие для инвесторов, которые смогут более легко и доступно торговать ценными бумагами, представленными на биржах США, получая доступ к высококачественным и перспективным компаниям.

Стороны договорились, что профессиональные группы ведомств по ценным бумагам встретятся для изучения возможности внедрения этой модели и необходимых регуляторных корректировок между Израилем и США.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 13 января 2026

Управление ценных бумаг предостерегает от предложений вложить деньги в добычу золота в Эфиопии
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 02 января 2026

Утверждено назначение Абади-Боинджо на должность главного аудитора минфина
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 25 декабря 2025

Банки смогут пользоваться ИИ без разъяснений, но не смогут списать на него ответственность за ошибки