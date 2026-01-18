Нетаниягу и Аткинс обсудили механизм взаимного признания Израилем и США регистрации ценных бумаг

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в своей канцелярии в Иерусалиме с председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам США Полом Аткинсом.

На встрече присутствовали председатель Национального экономического совета профессор Ави Симхон, генеральный директор Управления по ценным бумагам Одед Спирер и посол США в Израиле Майк Хакаби.

На встрече обсуждалась возможность продвижения механизма взаимного признания регистрации ценных бумаг, аналогичного модели Multi-Jurisdictional Disclosure System (MJDS), действующей в США.

MJDS позволяет регуляторам ценных бумаг разных стран полагаться на отчетность друг друга. Данный шаг призван облегчить израильским компаниям, торгующимся на Тель-Авивской фондовой бирже, процесс выхода на фондовые рынки США, что позволит сократить регуляторное дублирование, оптимизировать процедуры отчетности и расширить доступ компаний к международным рынкам капитала.

Это значимое известие для инвесторов, которые смогут более легко и доступно торговать ценными бумагами, представленными на биржах США, получая доступ к высококачественным и перспективным компаниям.

Стороны договорились, что профессиональные группы ведомств по ценным бумагам встретятся для изучения возможности внедрения этой модели и необходимых регуляторных корректировок между Израилем и США.