Употребление жирных сыров и сливок связано с более низким риском развития деменции

Новое исследование, опубликованное в журнале Neurology, показало, что более высокое потребление жирных сыров и сливок может быть связано с уменьшением вероятности развития деменции. По словам авторов работы, к сырам с высоким содержанием жира относятся продукты, содержащие более 20% жира, такие как чеддер, бри и гауда. Жирные сливки, как правило, содержат от 30% до 40% жира – к ним относятся, например, густые и взбитые сливки.

В ходе исследования ученые проанализировали данные почти 27,7 тысячи жителей Швеции, средний возраст которых на момент начала наблюдений составлял 58 лет. За участниками следили в течение примерно 25 лет, и за это время деменция была диагностирована более чем у 3 200 человек.

Испытуемые вели недельные пищевые дневники, отвечали на вопросы о частоте употребления различных продуктов за предыдущие годы и сообщали, каким образом они готовили пищу. Затем исследователи сопоставили состояние когнитивного здоровья людей, ежедневно съедавших не менее 50 граммов жирного сыра, с теми, чей суточный рацион включал менее 15 граммов такого продукта.

Анализ показал, что у любителей жирного сыра риск развития деменции был на 13% ниже. В частности, вероятность сосудистой деменции у них оказалась снижена на 29%. Кроме того, риск болезни Альцгеймера был на 13% ниже, но этот эффект наблюдался только у людей без наследственной предрасположенности к заболеванию.

Отдельно ученые оценили влияние жирных сливок. Участники, которые ежедневно употребляли 20 граммов и более сливок высокой жирности, имели на 16% меньший риск деменции по сравнению с теми, кто вовсе их не ел. При этом исследование не выявило связи между развитием деменции и потреблением нежирных сыров и сливок, а также молока, сливочного масла и кисломолочных продуктов, включая йогурт и пахту.