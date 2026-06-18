Катар пытается сорвать сделку между "Рафаэлем" и Volkswagen

Катарский суверенный фонд, владеющий 17% акций германского автомобильного концерна Volkswagen, пытается сорвать сделку с израильским оборонным концерном "Рафаэль", сообщает агентство Reuters.

В рамках сделки "Рафаэль" намерен приобрести завод Volkswagen в Оснабрюке, который планировались закрыть в рамках реструктуризации, и наладить на нем производство компонентов для системы ПРО "Железный купол".

Volkswagen уже несколько лет ищет покупателя, способного сохранить производство и предотвратить увольнение более 2000 работников.

Согласно Reuters, Катар указал на "сложный характер" отношений эмирата с Израилем. Представители Катара имеют два голоса в совете директоров Volkswagen из 20. Еще десять голосов принадлежат представителям работников концерна, остальные – федеральной земле Нижняя Саксония и семье Порше.