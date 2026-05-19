19 мая 2026
Meta сокращает 10% штата и переводит столько же на другие позиции

время публикации: 19 мая 2026 г., 21:58 | последнее обновление: 19 мая 2026 г., 21:59
Компания Meta готовится к волне сокращений, которая затронет 10% её мирового персонала. Согласно сообщению Reuters, увольнения пройдут в три этапа, первый из которых начнется утром в среду, 20 мая.

В уведомлении, разосланном сотрудникам во вторник, 19 мая, говорится, что сокращения сопровождаются организационными изменениями, направленными на оптимизацию рабочих процессов на базе ИИ.

Директор по персоналу Джанель Гейл в служебной записке сотрудникам сообщила, что компания намерена перевести 7000 сотрудников на новые должности и в новые проекты, связанные с ИИ, и упразднить ряд управленческих позиций.

Представитель Meta отказался от комментариев. В совокупности увольнения и переводы на другие должности затронут около 20% всего персонала компании, в которой по состоянию на конец марта работало 77986 сотрудников.

Дополнительные волны сокращений ожидаются во втором полугодии, однако конкретные сроки пока не определены.

Ранее в компании сообщили, что уволенные сотрудники получат выходное пособие в размере не менее 16 базовых недельных окладов плюс по две дополнительные недели за каждый проработанный год.

