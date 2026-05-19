Состоялось открытие железнодорожной станции "Шомрон-Тайбе"

В рамках проекта "Восточная железнодорожная магистраль" открылась новая станция "Шомрон – Тайбе". Станция будет обслуживать жителей населенных пунктов северной Самарии – Авней-Хефец, Сальит, Цофим, Эйнав и Шавей-Шомрон, и обеспечит им прямое сообщение с центром страны.

На церемонии открытия присутствовали премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр транспорта Мири Регев.

Нетаниягу назвал открытие станции "огромной новостью для граждан Израиля": "Мы разгружаем прибрежную магистраль, создавая параллельный маршрут. Это даст мощный импульс развитию и повысит скорость транспортного сообщения по всей стране".

Регев подчеркнула, что новая линия поможет снизить расходы, связанные с дорожными пробками, которые обходятся экономике в 40 млрд шекелей в год.

Глава регионального совета Шомрон Йоси Даган заявил, что станция – "колоссальный скачок в качестве жизни, безопасности и экономическом развитии региона" и важный шаг к цели довести население Самарии до миллиона человек.