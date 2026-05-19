37-летний житель Рамат-Гана задержан за фотосъемку в женском туалете на стадионе
время публикации: 19 мая 2026 г., 22:44 | последнее обновление: 19 мая 2026 г., 22:52
Во время футбольного матча на стадионе "Сами Офер" в Хайфе полиция получила жалобу на мужчину, фотографировавшего в женском туалете.
Полицейские совместно с сотрудниками службы безопасности стадиона задержали 37-летнего жителя Рамат-Гана. Мужчина был доставлен в отделение полиции.
Пресс-служба правоохранительных органов передала, что после завершения допроса подозреваемого будет принято решение, обращаться ли в суд для продления срока его ареста.
19 мая в Хайфе проходила встреча между командами "Маккаби" (Хайфа) и "Апоэль" (Тель-Авив).
