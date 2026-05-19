19 мая 2026
Мир

Вэнс: "Президент не хочет войны, но сделает это, если придется"

время публикации: 19 мая 2026 г., 21:59 | последнее обновление: 19 мая 2026 г., 21:59
AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил во вторник, 19 мая, что имеются два варианта развития событий: либо Иран заключает сделку и отказывается от ядерного оружия, либо США возобновляют военную кампанию.

"Мы не заключим сделку, которая позволит Ирану иметь ядерное оружие. Как только что сказал мне президент, мы в полной боевой готовности. Мы не хотим идти этим путем, но президент готов и способен сделать это, если придется", – заявил Вэнс журналистам в Белом доме, передает Reuters.

По словам Вэнса, в переговорах достигнут значительный прогресс, и он считает сделку возможной. "Мы полагаем, что иранцы хотят договориться", – сказал он, подчеркнув, что США ведут переговоры "добросовестно". Вместе с тем Вэнс предупредил, что появление у Ирана ядерного оружия станет "первой костяшкой домино", которая запустит гонку вооружений по всему миру: страны Персидского залива начнут стремиться к собственному ядерному арсеналу, а за ними последуют другие. "Мы хотим, чтобы число стран, обладающих ядерным оружием, оставалось небольшим", – заявил он.

Вэнс также отметил, что у Вашингтона и Тегерана есть возможность "перезагрузить" отношения, "но для танго нужны двое". На вопрос о возможной передаче иранского обогащенного урана России он ответил, что это "не входит в планы американского правительства, и иранцы этот вопрос не поднимали".

Заявления вице-президента прозвучали через несколько часов после того, как Трамп сообщил, что был "в одном часе" от приказа нанести удар по Ирану, и дал Тегерану срок до конца недели.

