последняя новость: 21:31
На 10 дней сокращен срок наказания солдату за неуставную нашивку "Машиах"

ЦАХАЛ
время публикации: 19 мая 2026 г., 21:28 | последнее обновление: 19 мая 2026 г., 21:28
Michael Giladi/Flash90

По информации телеканала "Кан-11", на десять дней сокращен срок наказания военнослужащему бригады "Нахаль", отправленному на 30 дней в армейскую тюрьму за неуставную нашивку "Машиах" (Мессия) на форме.

Корреспондент телеканала Рой Шарон сообщил, что командир бригады "Нахаль" полковник Арик Мояль посетил военнослужащего в тюрьме, и солдат выразил сожаление, в связи с этим было принято решение сократить срок наказания. Это решение утверждено командиром дивизии и командующим округом.

13 мая израильские СМИ сообщили, что во время поездки в Иудею и Самарию начальник Генштаба Эяль Замир заметил на форме караульного бригады "Нахаль" неуставную нашивку и потребовал наказать солдата. Тот был приговорен к 30 дням армейской тюрьмы. Кроме того, понесли наказание непосредственные командиры военнослужащего: командир отделения приговорен к 14 дням тюрьмы условно, командир роты получил выговор, командиру батальона было сделано замечание.

